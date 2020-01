Summe der Fraktionsgelder und Aufwandsentschädigungen : Das kostet die Demokratie in Geldern

Rund 349.000 Euro wird die Stadtverwaltung im Jahr 2020 für den politischen Betrieb ausgeben. Am meisten zu Buche schlagen dabei die Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger und die Fraktionsgelder.

Sie beraten in Ausschüssen und entscheiden in Ratssitzungen, sie sind für den Haushalt verantwortlich und beschäftigen sich mit wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und finanziellen Angelegenheiten der Stadt: Kommunalpolitiker. Obwohl ihre Arbeit ehrenamtlich ist, ist sie nicht kostenlos. Für ihren Politikbetrieb hat die Stadt Geldern rund 349.000 Euro für das Jahr 2020 eingeplant.

Der größte Teil geht dabei für Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder drauf: 277.500 Euro. Viele Stunden stecken die Mandatsträger in Geldern in ihre ehrenamtliche Arbeit. Und jeder, der im Rat sitzt, sich in den Fraktionen oder als Ortsbürgermeister engagiert, bekommt dafür auch Geld. So erhält jedes Ratsmitglied für seine Tätigkeit monatlich rund 200 Euro. Ebenso viel bekommen die Ortsbürgermeister in Geldern. Die Arbeit der Ausschussvorsitzenden ist monatlich 300 Euro wert. Diese Summe ist genau geregelt und hängt von der Größe der Kommune ab.