Das kosten Steuern, Müll und Wasser 2023 Hundebesitzer werden in Geldern stärker zur Kasse gebeten

Hundebesitzer in Geldern müssen ab diesem Jahr für ihre Vierbeiner tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Rat der Stadt Geldern bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen. Seit zehn Jahren sei die Hundesteuer nicht mehr erhöht worden, berichtet die Verwaltung. Im kreisweiten Vergleich lägen die Steuersätze in Geldern im „unteren Bereich“. Nun steigt die Steuer bei einem Hund von 60 auf 72 Euro, bei zwei Hunden von je 84 Euro auf 102 Euro und bei drei Hunden von je 96 Euro auf 120 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 20 bis 25 Prozent. Die Stadt rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 44.000 Euro.