In Geldern So war das interkulturelle Frauenfest

Verständigung und Toleranz zwischen unterschiedlichen Völkern, Kulturen und Religionen fördern und die Menschen miteinander ins Gespräch bringen will das „Interkulturelle Frauenfest“. Auch diesmal folgten viele Frauen der Einladung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer und der Stadt Geldern ins katholische Pfarrheim am Kirchplatz in Geldern. Nadine Schönfelder, Gleichstellungsbeauftragte in Geldern: „Wir hatten gemeinsam zahlreiche Spielmöglichkeiten für Kinder vorbereitet. Musik, Tanz und Livemusik für alle Gäste rundeten das bunte Programm ab. Letztlich beeindruckte aber vor allem das ‚Mitbring-Buffet‘, allesamt selbst zubereitete Köstlichkeiten aus vielen Ländern, das die Gäste mitgebracht haben.“