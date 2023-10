Neuer Concept Store in Geldern Das steckt hinter 110 Quadrat

Wer in den Laden 110 Quadrat geht, der soll es mit Freundinnen zu tun haben, nicht mit Verkäuferinnen, so lautet das Konzept, sagt Inhaberin Natalie Sauermann. Vom Erfolg bei der Eröffnung des Concept Stores auf der Issumer Straße in Geldern sei sie selber überrannt worden. Dabei ist sie keine Unbekannte. Viele hatten bereits auf Instagram verfolgt, dass es nun auch ein Geschäft in der Landlebenstadt mit den Lieblingsklamotten geben soll. Entsprechend groß war der Andrang und lang die Schlange vor dem Geschäft am verkaufsoffenen Sonntag.