Amani Kinderdorf Geldern engagiert sich in Tansania Hand in Hand die Zukunft der Kinder gestalten

Tansania ist ein Agrarland und zwei Drittel der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. „Unsere Philosophie ist es, dies auch den Kindern zu vermitteln und sie in die Produktion ihrer eigenen Lebensmittel, in die Selbstversorgung miteinzubeziehen. In Kilolo wird zum Beispiel der Mais angebaut, der zur Zubereitung des täglichen Maisbreis benötigt wird. Die Maisernte deckt den Jahresbedarf für das gesamte Kinderdorf. Eventuelle Überschüsse werden an das Kinderdorf Kitwiru weitergegeben“, erläutert die Amani-Vorsitzende Marlies Brückner. „Die Kinder können bis zum Abschluss ihrer Schulzeit in den Dörfern bleiben und werden auch nach ihrem Auszug, während ihrer Ausbildungs- oder Studienzeit, hier mit offenen Armen empfangen. Bildung ist die maßgebliche Voraussetzung, um den Kindern Zukunftsperspektiven mit auf den Weg zu geben. Sie besuchen für sieben Jahre die örtliche Primary School und können dann auf weiterführende Schulen, die Secondary Schools, wechseln, die in der Regel als Internatsschulen ausgelegt sind.“