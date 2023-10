Grab des Weltmeisters von 1954 Warum die Pflanzen für das Grab von Helmut Rahn aus Veert kommen

„Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt... Toooor! Toooor! Toooor! Toooor!“ Radioreporter Herbert Zimmermanns kommentierte den entscheidenden Treffer im Endspiel der Fußballmeisterschaft 1954 live und noch Generationen später kennt jeder Fan seine Worte. Der Titelgewinn von Bern ist wohl der wichtigste in der deutschen Fußballgeschichte. Deutschland war wieder wer und hatte mit dem Team von Sepp Herberger seine Helden. Der Treffer von Rahn wurde später zum „Tor des Jahrhunderts“ gekürt. Torschütze Helmut Rahn, genannt „der Boss“, starb im August 2003. Sein Grab in seiner Heimatstadt Essen ist heute noch eine Pilgerstätte für Fußball-Fans. Wenn die sich über die schöne Bepflanzung freuen, kommt Heinz Manten ins Spiel. Denn seit vielen Jahren liefert sein Veerter Gartenbaubetrieb an den Katholischen Friedhof Essen Margarethenstraße.