SAR-Helikopter gesichtet Darum flog ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr über Geldern

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr ist vielen ein Hubschrauber aufgefallen, der direkt über der Gelderner Innenstadt flog. Er war dunkel mit orangefarbenen Flächen, die Aufschrift „SAR“ war deutlich zu erkennen. „SAR“ steht für Search and Rescue, die Maschine stammte vom militärischen Such- und Rettungsdienst der Bundeswehr. Der Hubschrauber fliegt also Rettungseinsätze wenn Menschen in Not sind.