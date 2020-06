Testreihe in Geldern : Corona bei Leiharbeitern in Kapellen

An der Hartefelder Dorfstraße steht eine Sammelunterkunft, in der Kreisgesundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei die Tests durchführten. Foto: Stadt

Geldern Nach Tests in Sammelunterkünften wurden vier Fälle festgestellt. Um zu gewährleisten, dass die Quarantäne-Bestimmungen eingehalten werden, wurde ein privater Sicherheitsdienst beauftragt.

Bei den Covid-19-Testungen von Leiharbeiter-Unterkünften in Hartefeld und Kapellen am vergangenen Freitag sind bislang vier Personen positiv getestet worden. Das teilte die Gelderner Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die bisher Positiv-Getesteten sind alle in einer Unterkunft in Kapellen untergebracht. Die Ergebnisse der Covid-19-Testungen in der Unterkunft in Hartefeld sind glücklicherweise alle negativ.

Am Freitagmorgen hatte das Gesundheitsamt des Kreises Kleve mit Unterstützung der Stadt Geldern sowie des Amtes für Arbeitsschutz der Bezirksregierung zahlreiche Leiharbeiter, die in Sammelunterkünften untergebracht sind und in den Niederlanden arbeiten, auf Covid 19 getestet. Getestet wurde in Sammelunterkünften in Kapellen und Hartefeld. Untergebracht sind dort südosteuropäische Leiharbeiter, die unter anderem in der niederländischen Fleischindustrie arbeiten. Der Kreis Kleve hatte die Stadt Geldern am vorigen Mittwoch, 3. Juni, nachmittags über die bevorstehenden Testungen informiert. Bürgermeister Sven Kaiser war bei den Testungen an einer Unterkunft ebenfalls vor Ort.

Am Samstag, einen Tag nach den Testungen, wurde die Stadt Geldern vom Kreis Kleve darüber informiert, dass in einem Krankenhaus im Kreis Kleve eine Person, die in einer Leiharbeiter-Unterkunft in Kapellen untergebracht ist, positiv auf Covid 19 getestet wurde. Daraufhin wurden die in der Kapellener Unterkunft wohnenden Personen für mindestens 14 Tage unter Quarantäne gesetzt.

Das Ordnungsamt der Stadt Geldern hat dem Betreiber der Unterkunft auferlegt, die Verpflegung der Personen sicherzustellen. Um zu gewährleisten, dass die Quarantäne-Bestimmungen eingehalten werden, wurde außerdem ein privater Sicherheitsdienst beauftragt. So soll die Infektionskette unterbrochen werden, um eine Ausbreitung des Virus verhindern zu können. Das Ordnungsamt und der kommunale Außendienst sind in dieser Angelegenheit ebenfalls unterstützend tätig.