Corona-Fälle in Geldern : Fünf Tote in Seniorenresidenz „Bellini“

Schwer getroffen von der Corona-Pandemie ist die Residenz „Bellini“ in Geldern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Innerhalb kurzer Zeit sind in der Einrichtung am Nierspark fünf Bewohner an dem Coronavirus gestorben. Vier davon wiesen zum Teil schwerste Vorerkrankungen auf. Sie waren zwischen 76 und 98 Jahre alt.

Die Seniorenresidenz „Bellini“ in Geldern ist schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Wie die Kreisverwaltung Kleve am Mittwoch meldete, sind fünf Bewohner der Einrichtung im Nierspark gestorben. Sie waren zwischen 76 und 98 Jahre alt. Wie Kreis-Pressesprecherin Ruth Keuken auf Anfrage weiter mitteilte, kam es zu den Todesfällen in den vergangenen zwei bis drei Tagen. „Uns erreichen die Informationen zeitversetzt“, sagte sie. Von den fünf Verstorbenen wiesen nach ihren Angaben vier schwerste Vorerkrankungen auf, sie seien zum Teil Palliativ-Patienten gewesen.

Die Todesfälle gehen auf Infektionen zurück, zu denen es in der Residenz vor rund zwei Wochen gekommen war. Der erste Fall wurde am 19. Oktober festgestellt. Danach kam es, wie die Kreisverwaltung drei Tage später schrieb, zu einem „größeren Corona-Ausbruchsgeschehen“. Zuvor war das 80-Betten-Haus nach Darstellung der Einrichtungsleitung corona-frei gewesen, das Virus sei von außen hereingetragen worden.