St.-Magdalena-Bruderschaft und Kunstverein Gelderland Daphne de Luxe begeistert im Schützenzelt auf der Boeckelt

Daphne de Luxe hatte ihr Publikum voll im Blick, wenn sie über Hühner, Wellensittiche, Katzen, ihren Goldhamster Bernhard oder neueste Haustiertrends plauderte. Als Genussmensch und mit selbstkritischem Blick auf ihre Figur („Passe ich überhaupt auf Ihr Handy-Foto?“) wusste sie aber auch um die Nöte der Tierfreundin, wenn es ums Schnitzel geht und das so beliebte kalorienarme Hühnerbrüstchen ließ sie gesellschaftskritisch werden: „Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen sich eher für ihre Figur als für ihren Verstand schämen.“ Bei ihren Tier-Mensch-Vergleichen gab es in der zweiten Hälfte dann viele Lacher. Mal waren es die Balzrituale der Enten, dann die Sexualität der Affen oder die Vorzüge des Matriarchats der Elefanten „als Frauen-WG“ mit höchst amüsanten Parallelen zu menschlichen Partnerschaften. Manches sei nur Etikettenschwindel: das Mehrgenerationenhaus etwa hieß früher Familie und hinter dem neumodischen „Waldbaden“ stecke der alte „Wandertag“. Dazu gab es kleine Gesangseinlagen. Das Publikum war begeistert.