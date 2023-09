Fraktion in Geldern löst sich auf Christiane Förster tritt überraschend aus der BiG aus

Geldern · Ihr Mandat will die 60-Jährige behalten. Wie es mit den Bürgern in Geldern weitergehen kann, ist zurzeit noch offen. Die Fraktion jedenfalls ist fürs Erste am Ende.

27.09.2023, 13:59 Uhr

Christiane Förster ist mit sofortiger Wirkung aus der BiG ausgetreten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Dirk Weber

Christiane Förster hat mit sofortiger Wirkung den Verein BiG – Bürger in Geldern verlassen. Die stellvertretende Vorsitzende bildete mit dem Vorsitzenden Markus Peukes die Fraktion im Gelderner Rat. Zu den Hintergründen wollte sich die 60-Jährige auf Nachfrage der RP nicht weiter äußern. Nur so viel: Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich sei sie von den Bürgern ihres Wahlkreises 14.0 Lüllingen und Walbeck-Nord/Ost gewählt worden. „Wir haben uns nicht im Streit getrennt“, sagt Christiane Förster. Sie habe aus persönlichen Gründen entschieden, nicht weiterzumachen. Ihr Mandat werde sie behalten und als Parteilose an den Ausschüssen und Ratssitzungen bis zum Ende der Wahlperiode teilnehmen.