Chefarzt aus Geldern : „Im Krankenhaus fühle ich mich sicherer als anderswo“

Interview Geldern Rupertus Schnabel, Ärztlicher Direktor des Gelderner St.-Clemens-Hospitals, ist von der Wirksamkeit des umfassenden Hygienekonzepts in diesem Haus überzeugt.

Die Zeiten, in denen sich Menschen unbeschwert begegnen konnten, sind vorbei. Die Corona-Pandemie verlangt Kontaktvermeidung, Abstände und Gesichtsmasken. Doch wie kann Infektionsschutz funktionieren, wenn Nähe gefordert ist? Zum Beispiel in einem Krankenhaus. Dr. med. Rupertus Schnabel, Ärztlicher Direktor im Gelderner St.-Clemens-Hospital und dort verantwortlicher Mediziner für den Fachbereich Hygiene, liefert Antworten.

Rupertus Schnabel Ja, unbedingt. Denn wir wissen heute, wie wir uns vor einer Infektion mit dem Virus schützen können, und setzen dieses Wissen konsequent um. Um es klar zu sagen: Im St.-Clemens-Hospital fühle ich mich sicherer als in den meisten anderen Umgebungen.

Schnabel Unser Hygienekonzept fußt auf vielen Bausteinen: Das sind zum einen die Hygieneregeln, die sich gar nicht so sehr von denen unterscheiden, die auch außerhalb des Krankenhauses gelten. Wir achten auf Abstände, sorgen für ausreichend Durchlüftung aller Arbeitsbereiche, desinfizieren regelmäßig die Hände und tragen konsequent Masken, in der Regel zertifizierte Mund-Nase-Schutzmasken mit FFP2- oder KN-95-Standard. Weitere Bausteine sind eine umfangreiche Teststrategie, der besonders geschützte Umgang mit Covid-19-Patienten und unsere Besuchsregelung.

Ab Mittwoch wird in Geldern geimpft

Zusätzlicher Impfstoff geht an Menschen mit Vorerkrankungen

Zusätzlicher Impfstoff geht an Menschen mit Vorerkrankungen : Ab Mittwoch wird in Geldern geimpft

Schnabel Wir testen nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern zudem alle Patienten, die zur stationären Behandlung aufgenommen werden. Dabei verwenden wir ausschließlich PCR-Tests, die äußerst zuverlässig sind, weil sie sogar winzigste Virusfragmente entdecken. So erhalten wir sichere Erkenntnisse über den Infektionsstatus. Das gilt übrigens ebenso für Notfälle. Hier setzen wir ein spezielles PCR-Verfahren ein, bei dem das Ergebnis noch vor der Verlegung auf eine Station vorliegt. In Vorbereitung ist zudem ein offenes Testzentrum für die Bürger der Region. Dort werden wir auch Schnelltests für Besucher vornehmen. Es ist geplant, dass wir zukünftig Personen mit einem negativen Coronatest, der nicht älter ist als zwölf Stunden, zu definierten Besuchszeiten den Zugang in unser Krankenhaus ermöglichen.