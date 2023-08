Forderung zum Verkehr in Geldern CDU-Forderung – Kapuzinerstraße muss sicherer werden

Die Straßenbreite verleite die Autofahrer dazu, schneller zu fahren, als erlaubt ist. „Zum schnelleren Fahren trägt auch bei, dass vor und hinter dem verkehrsberuhigten Bereich andere Geschwindigkeiten gelten. Es ist zu beobachten, dass die meisten Autofahrer nicht wissen, wie sie sich in einem verkehrsberuhigten Bereich zu verhalten haben“, so Cools. Daher soll zusätzlich ein Schild „Schrittgeschwindigkeit fahren“ aufgestellt werden. In anderen Kommunen nutze man Zusatzschilder ebenfalls. Der verkehrsberuhigte Bereich werde werktags unter anderem durch zahlreiche Jugendliche und Kinder überquert – vom Ostwall über den Edeka-Parkplatz in Richtung Innenstadt. Möglich sei aus Sicht der Christdemokraten auch eine Verkehrsberuhigung durch das Anpflanzen von Bäumen als Hindernissen. Das schütze Fußgänger vor Unfällen und die Umgebung vor Überwärmung. Jeder neue Baum sei auch für das Stadtklima gut. Cools: „Der verkehrsberuhigte Bereich der Kapuzinerstraße hat zu wenig Grün und Bäume und heizt sich im Sommer zu sehr auf. Wir regen an, die Bäume ebenerdig zu pflanzen, damit Regenwasser direkt die Wurzeln erreichen kann.“ Mehr Grün steigere auch die Qualität der Verweildauer auf den städtischen Bänken und der ansässigen Gastronomie.