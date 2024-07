Unternehmen in Geldern CDU-Lokalpolitiker besuchen Unimicron

Der CEO führte aus, dass aufgrund einer hoch entwickelten Infrastruktur und massiver Investitionen in den Technologiesektor Länder wie China extrem kostengünstige Produktionen anbieten und man sich in einem Verdrängungswettbewerb befände. Um in diesem hart umkämpften Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt Unimicron Germany auf eine Strategie der Differenzierung durch Qualität und Innovation. „Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der ständigen Weiterentwicklung von Technologien und Prozessen“, betonte Orlovius. Dazu wurden erst jüngst die Raumkapazitäten deutlich erweitert und neue Fertigungsstraßen installiert.