Stadtverband Geldern CDU zeichnet Jubilare aus

Ein Artikel im Gelderner Union Kurier war für Ralf Günter Jahn 1981 der Grund, im Alter von 16 Jahren in die CDU einzutreten. "Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung habe ich in Bonn studiert und war damals stellvertretender Kreisvorsitzender einer CDU-Vereinigung, die sich hauptsächlich mit Deutschlandpolitik befasste. Damals war viel los in Bonn und man war ganz nah dran am politischen Geschehen. Wir politisch aktiven Studenten hatten über die Exil-CDU sogar schon vor dem Mauerfall Kontakte zur CDU-Basis in der DDR", berichtete Jahn. Unvergessliche Begegnungen habe er während seines Studiums in Bonn bei Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern erlebt. In über 40 Jahren als Parteimitglied hat er etwa 30 Jahre lang Funktionen ausgeübt. Seit 20 Jahren gehört er dem Vorstand des Stadtverbandes der Gelderner CDU an und ist seit 2005 Ratsmitglied in Geldern.