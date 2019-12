Nach Vorwürfen der SPD-Bürgermeisterkandidatin : Kaiser wehrt sich gegen SPD-Kontrahentin

Geldern Ulrike Michel, die Bürgermeisterkandidatin der Gelderner SPD, hatte am Samstag im RP-Interview schwere Vorwürfe gegen den Verwaltungschef erhoben. Dieser hält die Behauptungen in Teilen für eine „Unverschämtheit“.

„Der Verwaltung aber zu unterstellen, dass Beschlüsse absichtlich nicht umgesetzt wurden, gehört sich nicht.“ Laut dem Bürgermeister müssten im Jahr knapp 200 Beschlüsse von der Verwaltung umgesetzt werden. „Zwei Beschlüsse sind uns durchgegangen in diesem Jahr: der Beschluss, den historischen Brunnen am Gelderner Markt sichtbar zu machen, und die Prüfung und der Bau eines Spielplatzes in Veert-A“, sagt der Verwaltungschef. Mittlerweile seien für den Spielplatz mehr als 500.000 Euro für Grundstücks-Erwerb und Baukosten im Haushaltsentwurf bereitgestellt worden. Das ursprünglich mal vorgesehene Grundstück für den Spielplatz steht laut Kaiser zum einen aber gar nicht mehr zur Verfügung. Zum anderen haben sich aus seiner Sicht durch den vergangene Woche beschlossenen Neubau am Gelände der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule nun auch für den Spielplatz in Veert-A neue Möglichkeiten ergeben.

Zu viele Gremien Dass in der Schulpolitik viel an der Politik vorbeigeplant werde, sei eine Kritik, die ihn wundere, sagt Kaiser. Jede Einsetzung einer Arbeitsgruppe werde außerdem vorher mit der Politik besprochen. Es bestehe also die Gelegenheit, Einspruch zu erheben, wenn man dagegen ist. „Außerdem legen die Fraktionen selbst fest, wen sie in die Gremien schicken“, sagt Kaiser. „Dann sind ihre eigenen Leute doch auch selbst gefordert, in der Fraktion entsprechend Bericht zu erstatten.“ Viele Themen seien zudem so umfangreich, dass sie in einem Ausschuss gar nicht in der gleichen Intensität wie in einer Arbeitsgruppe diskutiert werden könnten. „Und zu behaupten, dass von Seiten der Verwaltung Informationen bewusst vorenthalten werden, ist totaler Quatsch.“ Es gebe genug Möglichkeiten – zum Beispiel über den Ältestenrat oder den direkten Weg zur Verwaltung – sich über Abläufe zu beschweren. „Warum nutzen Fraktionen diese Möglichkeiten dann nicht direkt, wenn sie unzufrieden sind?“, kritisiert er.