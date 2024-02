Bücherkoffer Derrix präsentiert Jahresprogramm Mörder, Jazz und Bilder aus Schweden

Der Bücherkoffer Derrix ist die „andere Buchhandlung“ in Geldern. Neben Büchern gibt es dort auch CDs, Weine, Spiele und Geschenkideen. Außerdem lädt Inhaber Ludger Derrix seit Jahren Autoren und Musiker ein. Im Januar las Krimiautor Erwin Kohl aus seinem neuen Roman „Mörder in der Grube“. Am Freitag, 8. März, gibt es eine Musik-Premiere im Refektorium: Um 19.30 Uhr steht das Gesangsquartett „Pure“ auf der Bühne. Die Sängerinnen Carolin Burkhardt, Sabrina Tiwary, Johanna Hachmann und Saskia Bak werden von Ben Hantke am Klavier begleitet. Es gibt nur noch wenige Restkarten.