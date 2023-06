Wein- und Tabakhaus in Geldern schließt Bruno Hüskes geht in Rente

Wehmut, aber auch Vorfreude auf die Rente, schwingen bei Bruno Hüskes mit, wenn man ihn in diesen Tagen in seinem Wein- und Tabakhaus am Harttor in Geldern aufsucht. Ende Juli wird der Fachhändler seine Ladentür für immer schließen, dann geht er in Rente. Damit endet auch eine lange Familientradition: Schon seine Großeltern, die Familie Ehren, betrieben ein Tabakhaus an der Hartstraße .