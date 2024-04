Feuerwehr im Einsatz Brand in Hochhaus in Geldern

Update | Geldern · In dem Hochhaus in Geldern an der Straße „Am Bollwerk“ ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr Geldern ist im Einsatz.

23.04.2024 , 15:56 Uhr

9 Bilder Feuer im Hochhaus in Geldern 9 Bilder Foto: Eirik Sedlmair

Gegen 15 Uhr erklingen Sirenen in der Gelderner Innenstadt. „Am Bollwerk 1 brennt es“, sagt ein Sprecher der Polizei gegenüber der Redaktion. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Passanten berichten von voll besetzten Mannschaftswagen der Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatzort. Am Haus sind inzwischen mehrere Fenster geöffnet, an manchen ist Ruß zu sehen. Nach Angaben von Bewohnern des Hochhauses hat es im obersten Stockwerk gebrannt. „Wir waren gerade beim Essen und dann hat das nach Rauch gerochen“, sagt ein Anwohner, „ich dachte erst, das wäre meine Playstation, die brennt. Doch dann habe ich gesehen, dass der Rauch aus dem Flur kommt.“ Nach Angaben des Anwohners habe ein Kinderwagen gebrannt. Er und sein Kumpel seien sofort nach unten gerannt, als sie den Brand gemerkt haben. „Wir haben dann noch Feuer, Feuer durch das Treppenhaus gerufen“. In der Wohnung nebenan wohnt laut den Anwohnern eine Mutter mit drei Kindern. „Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt aber Gott sei Dank nicht zu Hause“, sagten die Anwohner. Die Mutter habe sich auf den Balkon gerettet. Unterdessen ist die Feuerwehr aktuell unter anderem mit einer Drehleiter im Einsatz und versucht, den Brand zu löschen. Weitere Informationen folgen Hier geht es zur Bilderstrecke: Feuer im Hochhaus in Geldern

(vdp)