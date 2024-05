Schule in Geldern Blitzschlag legt Gong und Telefon am Lise-Meitner-Gymnasium lahm

Schulleiter Achim Diehr musste Donnerstagnacht noch einmal los zur Schule. Der Grund: Ein Blitzeinschlag in der Nähe der Schule hatte auch Auswirkungen auf das Lise-Meitner-Gymnasium. Gegen 22.30 Uhr erreichte ihn die Mitteilung vom Hausmeister, und der Schulleiter machte sich direkt auf den Weg zum Schulgebäude am Friedrich-Nettesheim-Weg. Gemeinsam seien sie die Räume mit Taschenlampen abgegangen, denn das Licht war ausgefallen. Wichtig: Es wurde auch geschaut, ob der Server noch läuft und der Rechner des Schulleiters. Denn gerade laufen die Abiturprüfungen. Die gute Nachricht: Die Prüfungen, am Freitag lief die Englischprüfung, konnten ganz normal durchgeführt werden. Und am frühen Morgen war auch keine Flurbeleuchtung mehr nötig, da es schon hell war. „Nichts Weltbewegendes, aber übel genug“, fasst Diehr die Auswirkungen des schweren Gewitters zusammen. Betroffen war auch die Telefonanlage. „Die telefonische Erreichbarkeit war zunächst nicht gegeben“, so Diehr. Mit einem Handy, über das dann die Telefonate umgeleitet wurden, konnte aber auch das Problem behoben werden. Und der Gong ging nicht. „Auf den kann man notfalls verzichten. Die Leute kennen ja die Zeiten“, sagt der Schulleiter ganz pragmatisch.