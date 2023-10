Titel für fairen Handel verlängert Geldern bleibt Fairtrade-Stadt

Für Hubertus Heix ist die erneute Auszeichnung das Ergebnis eines bemerkenswerten Engagements der Gelderner Fairtrade-Town-Kampagne. „Die Bemühungen der Steuerungsgruppe werden durch die Öffentlichkeit anerkannt. Dazu trägt auch das sehr gut funktionierende Netzwerk zwischen Stadt Geldern, VHS und Weltladen bei, das unserer Gruppe Motivation und Handlungssicherheit verleiht“, stellte Heix fest. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen teilnehmenden Einzelhändlern und Gastronomen, die mit dem Verkauf von fair gehandelten Produkten dabei helfen, die Idee in Geldern voranzubringen. „Wir danken ausdrücklich auch den Unterstützern in Verbänden, Vereinen und kirchlichen Einrichtungen. Sie alle haben großen Anteil am Erfolg der Kampagne“, so Heix.