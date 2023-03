Straßenausbau in Geldern Krefelder Straße soll bis Ende März fertig sein

Nach der Einmündung der Straßen Grüner Weg und Am Ölberg, die gerade bearbeitet wird, ist geplant, um den 20. März herum eine Asphalteinlage einzubauen, die der Stabilisierung dient und die Nutzungsdauer der Fahrbahn verlängert. Im Anschluss daran sollen die Binder- und schließlich die Deckschicht gezogen werden. Neben weiteren Arbeiten an der Fleuthbrücke, an den Randanlagen für die neu erstellten Geh- und Radwege sowie an Baumbeeten und Parkplätzen erfolgen auch Restarbeiten an der Querungshilfe.