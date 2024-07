Culturkreis Gelderland Big Daddy Wilson spielt Konzert in Geldern

Der „Gasoline Blues Club“ in Geldern ist seit einigen Wochen Geschichte. Sieben Jahre und 17 Konzerte lang war das Souterrain des Freizeit-Centers Janssen an der Dieselstraße die Heimat für Freunde von mitreißender Live-Musik. Weil es umgebaut und umgestaltet wird, können dort keine Konzerte mehr stattfinden. Doch der Culturkreis Gelderland hat schon einen Ersatz gefunden. Im Herbst eröffnet der „Joker Rock- und Blues-Club“ in den Lindenstuben in Geldern, Stauffenbergstraße 37.