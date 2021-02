Kostenpflichtiger Inhalt: Zum Schutz für heimische Bäume : Der Biber ist zurück in Geldern – Stadt pflanzt spezielle Futterweiden für ihn am Rayerssee

Als zusätzliche Futterquelle werden am Ufer des Rayerssees neue Weiden gepflanzt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Nachdem er in NRW mehr als 100 Jahre ausgerottet war, siedelt sich der Biber wieder in Geldern an. Seit Dezember tauchen vermehrt Biss-Spuren auf, eine Pappel ist umgestürzt. Wie die Stadt versucht, die Hölzer zu schützen und den Bibern eine Nahrungsquelle zu bieten.