Schülerzahlen in Geldern Nach Anmeldechaos und Losverfahren – Jetzt spricht die Bezirksregierung

Man kann in Geldern schon von einer traurigen Tradition sprechen: Wenn es um die Anmeldung an den weiterführenden Schulen geht, landen längst nicht alle Kinder an ihrer Wunschschule. Auch in diesem Jahr gab es gleich mehrere Überraschungseier. Zum einen war die Zahl der Schüler, die zur Gesamtschule wechseln wollen, so niedrig wie noch nie. Zum anderen wollten sich deutlich mehr Schüler am Friedrich-Spee-Gymnasium anmelden, als aufgenommen werden können, weshalb das Gymnasium – so wie die Realschule An der Fleuth – Schüler ablehnen musste.