Unfall in Geldern Betrunkener sitzt nachts auf der Straße – Auto touchiert ihn

Am Sonntag fuhr ein 28-jähriger Mann aus Geldern in Pont in einen auf der Straße sitzenden Mann. Der Gelderner war gegen 0.35 Uhr mit einem Fiat Scudo auf der Walbecker Straße in Richtung Geldern unterwegs, in dem sich auch eine 26-jährige Frau aus Viersen befand. Der Mann aus Geldern nahm dabei eine Person auf der Straße sitzend war, konnte einen Frontalzusammenstoß zwar verhindern, touchierte den 27-jährigen Mann aus Frechen aber dennoch. Beim Frechener wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Der Betrunkene verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht.