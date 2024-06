Seltsamer Fall in Geldern Filmriss – Autofahrer weiß nicht mehr wo er war

Es hat ein bisschen was vom Film „Hangover“. Da wachst du am nächsten Tag nach einer durchzechten Nacht auf und weißt nicht, was am Vortag passiert ist. So in etwa muss sich laut Polizeiangaben ein 27-Jähriger aus Polen fühlen. Was ihm an Freitagabend passiert ist, daran kann er sich so richtig nicht mehr erinnern. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Mann in einen Unfall verwickelt war. Jetzt geht es um die Frage: Wo war der Unfall? Was ist passiert?