Geldern macht mit : Frühjahrsputz gegen Verpackungsmüll

Geldern Die Stadt Geldern unterstützt die kreisweite Aktion am 19. März und gibt Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen an die freiwilligen Helfer aus.

Nicht nur gegen Umweltverschmutzung protestieren, sondern selbst mit anpacken – das ist die Devise für die Aktion „Frühjahrsputz“ im Kreis Kleve , zu dem die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft (KKA) aufgerufen hat. Am Samstag, 19. März, sind die Menschen von Emmerich bis Wachtendonk dazu aufgerufen, herumliegenden Abfall in der Natur einzusammeln.

Wie Doris Schreurs von der Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit der Stadt Geldern mitteilt, laufen auch in Geldern die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit an Flüssen, Seen, Wegesrändern und in Wäldern der Vermüllung Einhalt geboten wird. Doris Schreurs: „Die Stadt Geldern unterstützt die Aktion. Wir geben dazu auch gern Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen aus, um die Sammler zu unterstützen. Anschließend wird der gesammelte Müll, der zu vereinbarten Sammelpunkten gebracht wird, von Mitarbeitern unseres Bauhofes abgeholt und über die Firma Schönmackers entsorgt.“