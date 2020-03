Bahnhofstraße in Geldern : Vorfahrt für Fahrradfahrer

Geldern Die Bahnhofstraße soll die erste Fahrradstraße in Geldern werden. Autos werden dann nur geduldet, die Fiets hat eindeutig Vorfahrt. Die Maßnahme ist Teil eines großen Katalogs, mit dem das Radfahren gefördert wird.

Daran wird man sich als Autofahrer gewöhnen müssen: Wenn in Zukunft auf der Bahnhof­straße ein Radfahrer vor einem fährt, bleibt man brav dahinter. Auch wenn Radler nebeneinander fahren, wird nicht gehupt, sondern geduldig hinterhergefahren. Und selbst die Busfahrer müssen sich anpassen und werden sich abgewöhnen, auf dem kurzen Stück bis zur Kaufland-Ampel die Sprintfähigkeit ihrer Fahrzeuge zu testen. Die Bahnhofstraße wird die erste Fahrradstraße in Geldern sein.

Nach den Fußgängerzonen kommen nun also die Fahrradstraßen. Sie gehören den Fahrradfahrern, Autoverkehr wird nur „erlaubt“. Heinz-Theo Angenvoort von der Stabsstelle Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit der Stadt Geldern und selbst begeisterter Radfahrer: „Wenn auf einem normalen Fahrradweg die Radfahrer hintereinanderfahren müssen, so dürfen sie in einer als Fahrradstraße ausgezeichneten Straße auch nebeneinander und auf der Fahrbahn fahren. Autofahrer haben darauf zu warten, dass die Radfahrer die Straße freimachen. Nun darf der Autofahrer passieren.“ Die genauen Voraussetzungen und Bedingungen sind in der Straßenverkehrsordnung nachzulesen und schriftlich konkretisiert. Übriges schon seit vielen Jahren: 1997 wurde durch die sogenannte Fahrrad-Novelle die Straßenverkehrsordnung entsprechend geändert. Die maximale Geschwindigkeit für Autos darf nicht mehr als 30 km/h betragen.

Angesichts der geplanten Nachbesserung für die Gestaltung der Bahnhofstraße wird es die Premiere der Fahrradstraße zwar noch nicht zum Termin der (nun sowieso absagten) Fahrradbörse geben, aber die Umsetzung in diesem Jahr ist beschlossene Sache. Die Stadt Geldern hat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog verabschiedet, um neben den Fußgängern eben auch die Radfahrer zu fördern und vor allem auch sicherer zu machen. Mittelfristig, also frühestens 2021, sollen auch West- und Südwall, wenn möglich auch der Nordwall zu Fahrradstraßen werden. Für diese wichtigen Verkehrsadern sind aber noch verschiedene Varianten denkbar. Die Erfahrungen mit der ersten Fahrradstraße in Geldern dürften sicherlich die Beratungen beeinflussen. Außerdem ist die Beteiligung der Bürger vorgesehen. Zudem bleibt die Umwidmung der Bundesstraße abzuwarten. Aengenvoort: „Wir müssen auch überlegen, wie wir die Kreuzung Weseler Straße zur Danziger Straße so umgestalten, dass jeder Verkehrsteilnehmer erkennt, wo die Hauptfahrrichtung langgeht.“

Im laufenden Jahr wird auch stark auf Öffentlichkeitsarbeit gesetzt, um die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen. Besondere Zielgruppen sind dabei Schüler und Senioren. Auch das Abstellen von Rädern soll einfacher werden. Zum einen durch mehr Anlehnbügel in der Innenstadt, aber auch durch bewachtes Fahrradparken bei Großveranstaltungen wie Pfingstkirmes und Straßenparty.

Ein weiterer Punkt des Konzepts ist die Förderung der Anschaffung von Lastenrädern. Warum sollen Pizza, Döner und anderes im Stadtgebiet mit dem Auto ausgeliefert werden? Wer auf das Lastenrad wechselt, kann mit finanzieller Unterstützung bei der Anschaffung rechnen. Die Stadtverwaltung wird selbst ein Lastenrad als mobilen Infostand einsetzen.

