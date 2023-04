Per Helikopter und vom Boden aus Geldern bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Christian Kronenberg, Leiter Team Grünflächen und Friedhöfe im Gelderner Rathaus: „Alle Jahre zeigt sich der Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet und sorgt für Verunsicherung bei den Bürgern. Durch die Spritzung soll erreicht werden, dass die Raupen die behandelten Blätter fressen und verenden, bevor sie in das Larvenstadium kommen.“ Das Nesselgift in den Härchen des Eichenprozessionsspinners, so Christian Kronenberg weiter, könne in Haut und Schleimhaut eindringen und bei Mensch und Tier gefährliche allergische Reaktionen auslösen. Sollten sich trotz dieser Vorkehrungen an Bäumen ein Befall zeigen, würden die Nester im Sommer mechanisch abgesaugt und abgesammelt.