Geldern: Beigeordnete Petra Berges geht Mitte 2019

Geldern Die Erste Beigeordnete der Stadt Geldern, Petra Berges, geht Ende Juni 2019 in den Ruhestand. Die Stadt Geldern ist bereits jetzt auf der Suche nach jemandem für die Nachfolge der heute 66-Jährigen. Man hofft, dass der Stadtrat Mitte Februar bereits den oder die neue Erste Beigeordnete wählen kann und die Stelle übergangslos zum 1. Juli 2019 neu besetzt wird.

Hejo Eicker (SPD) hatte in der Ratssitzung, in der über die Ausschreibung diskutiert wurde, angeregt, dass Bewerber auch zusagen sollten, für den Job ihren Wohnsitz in Geldern zu nehmen. Das lehnten die die übrigen Parteien aber ab. Erstens sei es ein zu großer Eingriff in die Entscheidungsfreiheit von Arbeitnehmern. Zweitens könne man das arbeitsrechtlich ohnehin nicht durchsetzen, wie auch die Stadtverwaltung zur Rechtslage erläuterte. Drittens könnte es mögliche gute Kandidaten abschrecken, gab Bürgermeister Sven Kaiser zu bedenken: Etwa, wenn sich jemand tatsächlich nicht melde, weil er beispielsweise in Issum wohnen wolle.