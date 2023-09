Rund 20 neue Windräder Geldern macht Ernst in Sachen Windkraft

Vielen Passanten dürfte die Baustelle bereits aufgefallen sein: An der Straße „Am Holländer See“, an der Einmündung zu „An den Niersauen“, direkt gegenüber von Unimicron, rollen aktuell die Bagger. Hier wird nicht etwa eine neue Halle für den Halbleiterhersteller errichtet, hier wird die Energiewende vorangetrieben. Es entsteht ein neues Umspannwerk, das an dieser Stelle durch Windenergie erzeugten Strom ins Netz einspeisen wird. Das neue Umspannwerk ist nötig, denn die Kapazitäten der Windräder, die gerade in Geldern gebaut werden, haben es in sich. Und sie alle werden ihren Strom über dicke Erdkabel zum Umspannwerk in der Baersdonk liefern.