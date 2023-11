Bauarbeiten stehen vor Abschluss Sanierung in Geldern seit fast zwei Jahren

Die Bau- und Sanierungsarbeiten an der Don-Bosco-Schule in Geldern stehen kurz vor der Fertigstellung. Bis Jahresende sollen die letzten Arbeiten an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung des Kreises Kleve in Geldern abgeschlossen sein. Landrat Christoph Gewers und Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser schauten sich den Fortschritt im Rahmen eines Besuchs bei Schulleiter Thorsten Hunck an.