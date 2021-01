Integriertes Stadtentwicklungskonzept in Geldern : Jugendzentrum „Checkpoint“ ist endlich barrierefrei

Geldern Ein Großteil der Pflasterarbeiten zwischen Heilig-Geist-Gasse und Kapuzinerplatz in Geldern sind fertig. Die Bauarbeiten an der Kapuzinerstraße sollen bis Frühjahr abgeschlossen sein.

Am „Checkpoint“ sowie vor den Wohnhäusern (Rückseite zur Glockengasse) sind die Pflasterarbeiten erledigt. Auch an der Heilig-Geist-Gasse ist ein großer Teil fertig. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts wird seit vergangenem Sommer intensiv in der Heilig-Geist-Gasse und am Kapuzinerplatz im Bereich der Tiefgarageneinfahrt gearbeitet.