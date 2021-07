Tat in Geldern : Banküberfall nach fast 20 Jahren aufgeklärt

Geldern/Sonsbeck Fast 20 Jahre hütete ein heute 58-Jähriger aus Sonsbeck ein kriminelles Geheimnis. Mit einem Zettel wollte er 2001 in Geldern eine Bank ausrauben. Durch Zufall wurde er nun überführt.

„Was haben Sie am 20. September 2001 gemacht?". Mit dieser Frage konfrontierte die Kriminalpolizei aus Kalkar am Dienstag einen 58-jährigen Mann aus Sonsbeck. Fast 20 Jahre hütete er ein kriminelles Geheimnis.

Am 20. September 2001 um 11.43 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Container der im Umbau befindlichen Volksbank an der Issumer Straße in Geldern. Zu dieser Zeit herrschte ein geringes Kundenaufkommen. Vier Mitarbeiter befanden sich an ihren Schaltern. Der Unbekannte ging zu einem der Bankschalter, legte einen Jutebeutel mit herausragenden Drähten auf den Tisch und schob dem Angestellten einen kleinen Zettel herüber.