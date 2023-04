Vekehrsunfall auf der B 9 Fünf Verletzte bei Unfall in Geldern

Am Mittwochmorgen hat sich in Geldern gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe ein Pkw, der von der Baersdonker Straße auf die Kölner Straße (B 9) abbiegen wollte, wohl einen heranfahrenden Pkw übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Anschließend sei das Fahrzeug noch mit einem Sprinter kollidiert. Insgesamt gibt es fünf Verletzte, so die Polizei weiter. Keiner der Verletzten habe sich in Lebensgefahr befunden, alle Personen seien ansprechbar gewesen. Weil es sich um so viele Verletzte handelte, wurde außerdem ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf der Kölner Straße landete. Die Bundesstraße war nur kurz gesperrt. Der Verkehr konnte laut Polizei um die Unfallstelle drum herum geführt werden.