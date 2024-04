Ausstellungseröffnung in Pont Glasmalkunst auf Haus Ingenray

Öffnungszeiten Für die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 14. April, 11 Uhr, wird um Anmeldung unter 02831 2690 oder schroer@haus-ingenray.de gebeten. Danach ist die Schau auf Haus Ingenray, Möhlendyck 22 in Geldern, bis zum 2. Juni zu sehen. Öffnungszeiten: Do. und Fr. jeweils von 11 bis 16 Uhr, dazu an den Sonntagen 5. Mai, 19. Mai und 2. Juni, ebenfalls von 11 bis 16 Uhr.