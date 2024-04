Neue Bar in Geldern Aus „Malo's Bistro“ wird das „Sizzle“

„Sizzle“ ist Englisch und bedeutet so viel wie brutzeln oder zischen. Doch bevor in der neuen „Sizzle“-Bar (früher Malo’s Bistro) in der Glockengasse in Geldern gebrutzelt wird, müssen sich die Gäste noch etwas gedulden. Denn die Küche ist noch nicht da. Inhaberin Chantal Kapral geht davon aus, dass es nach der Pfingstkirmes soweit sein wird. Dann möchte sie in ihrer Bar Fingerfood, Tapas und Bowls anbieten.