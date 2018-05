Geldern : Geldern aus der Vogelperspektive erleben

Im Kettenflieger die Aussicht über die Herzogstadt genießen. Foto: Stadt geldern

Geldern Von Samstag, 19. Mai, bis einschließlich Dienstag, 22. Mai, ist wieder Pfingstkirmes auf Ost- und Nordwall. 160 Schausteller reisen zur größten Straßenkirmes am Niederrhein an. Großes Feuerwerk zum Abschluss. Bierpreis bleibt stabil.

Die Stadt aus der Vogelperspektive erleben, das kann man bei der Gelderner Kirmes in diesem Jahr vom Kettenkarussell aus. Wobei es keineswegs um ein nostalgisches Fahrgeschäft geht, ganz im Gegenteil: Der höchste mobile Kettenflieger der Welt kommt nach Geldern. Im "Around the World XXL" zieht es die Fahrgäste zunächst auf eine Höhe von 80 Metern, bevor es dann richtig rund geht - Nervenkitzel und grandioser Überblick inbegriffen.

Die Pfingstkirmes, die von Samstag, 19. Mai, bis einschließlich Dienstag, 22. Mai, auf Ost- und Nordwall zu erleben ist, bleibt eine besondere Attraktion. "Wir haben die größte Straßenkirmes am Niederrhein", freut sich der neue "Kirmesbürgermeister" Theo Fingskes, der es mit seinem Team geschafft hat, 160 Fahrgeschäfte, Verkaufsstände und Imbissstände auf dem Gelände unterzubringen. Im Blickpunkt natürlich immer die großen Attraktionen: Zum Beispiel der "Fighter". Der Neubau der Firma Bruch bringt seine Passagiere auf eine Geschwindigkeit von 130 Kilometern in der Stunde und auf eine Flughöhe von 42 Metern. Als echtes Bewegungswunder entpuppt sich der "Night Style" der Firma Armbrecht. Ein wenig an das Kult-Geschäft "Top-Spin" erinnernd, geht es für die Fahrgäste nicht nur über Kopf, sondern auch noch schräg zur Sache. Markmanns "Octopussy" bietet an seinen langen Krakenarmen Vergnügen für die ganze Familie. Das gilt selbstverständlich erst recht für Dreher-Vespermanns "Break Dancer". Den spektakulären Über-Kopf-Flug im "Beast" der Firma Rasch konnte man bis gestern schon in Kevelaer testen. Theo Fingskes: "Auch diesmal können wir den großen Parkplatz bei 'Eisen Schmitz' nutzen. Das erlaubt es uns, eine spektakuläre Achterbahn wie den 'Spinning Racer" einzuplanen."

Info Ab morgen sind Ostwall und Nordwall gesperrt Sperrung Der Aufbau der Pfingstkirmes bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr. Ab Mittwoch wird der Ostwall ab 8 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ab 9 Uhr gilt die Sperrung dann auch für den Nordwall und somit für die Durchfahrt auf der Bundesstraße 58. Am Donnerstag, 24. Mai, ist der Weg etwa ab 12 Uhr wieder frei. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Ausdrücklich weist die Stadt Geldern darauf hin, dass die Zufahrt zu den Geschäften am Nordwall und am Issumer Tor frei bleibt. Drehung Für die Pfingstkirmes gedreht werden wieder die Fahrtrichtungen der Breestraße und der Gelderstraße. Darauf weist die Gelderner Stadtverwaltung hin. Erforderlich wird diese Regelung, weil die Ausfahrt an der Kapuzinerstraße in den Ostwall hinein während der Pfingstkirmes nicht möglich ist. Die Ampel am Geldertor ist für diesen besonderen Fall ausgerüstet und wird umgeschaltet. Busse Betroffen von Umleitungen sind auch die Buslinien: Stadteinwärts in Fahrtrichtung Bahnhof werden die Niag-Linien SB 30, 32 und 36, die RVN-Linie 67 über die Stauffenbergstraße, Vernumer Straße, Pariser Bahn, Geldertor, Südwall und Bahnhofstraße zum Bahnhof geleitet. Die Linie 31 nimmt ab der Pariser Bahn den gleichen Weg. Die Haltestelle "Ostwall" kann während der Kirmes nicht bedient werden. Die Linien 35, 53, 063 und 69 fahren über den Westwall und die Bahnhofstraße zum Bahnhof. Die Haltestellen Michael-Schule, Rathaus, Nord- und Ostwall entfallen daher. Auf dem Rückweg befahren die Linienbusse ebenfalls Umleitungsstrecken. Dabei bedienen sie auch die eigens für die Kirmes eingerichtete Ersatzhaltestelle auf dem Südwall. Auf Umleitungen einstellen müssen sich auch die Fahrgäste der Gelderner Stadtlinien. Mehr dazu erfährt man auf www.geldern.de und unter Telefon 02831 398777. Der Stadtbus "De Geldersche" dreht wie gewohnt seine Runden, muss jedoch der Pfingstkirmes auf seinem Weg in Richtung Krankenhaus ebenfalls ausweichen.



Für hungrige und durstige Gäste gibt es eine große Auswahl von der Brezel über die Bratwurst bis hin zur Pizza und zum Westernsteak, von mediterran gewürzten Champignons bis zum Reibekuchen oder Fischfilet. Dazu ein Pils oder Alt? Dirk Janssen, Vorsitzender des Schaustellervereins, dessen "Durstlöscher" wieder an der Ecke Ostwall und Kapuzinerstraße seinen Platz hat, kündigt wie Jürgen "Männlein" Giesen vom Schwarzen Pferd einen Bierpreis wie im Vorjahr an. Für 2,50 Euro gibt es 0,3-Liter frisch Gezapftes. "Ob man sich für spektakuläre Neuheiten entscheidet oder doch lieber die Einkehr in die vertraute Jahrmarktgastronomie bevorzugt, entscheidet jeder selbst, denn jeder erlebt die Gelderner Kirmes anders", so Bürgermeister Sven Kaiser.

Den Auftakt markieren die Flaggenparade der Schaustellerverbände und der Fassanstich von Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser am Samstag gegen 15 Uhr an der Ecke Issumer Tor und Nordwall. Danach gilt während der "Happy Hour" auf allen Fahrgeschäften der halbe Preis. Dazu locken Sonderangebote zu den übrigen Geschäften. Vergünstigungen warten auch am traditionellen Familientag, dem Kirmesdienstag, auf die Gäste. Den Schlusspunkt setzt wieder das Höhenfeuerwerk am späten Dienstagabend. Da Pfingstferien sind, können vielleicht auch mal die jüngeren Kirmesfans das Feuerwerk erleben. Ob die Kirmes von den Ferien profitiert, mag Dirk Janssen noch nicht einzuschätzen. Entscheidend sei am Ende immer das Wetter. Dass Geldern mit seiner einzigartigen Freundschaft zwischen Schaustellern und Gastgebern ein einmaliges Erlebnis wird, davon sind neben dem stellvertretenden Bürgermeister Rolf Pennings auch alle anderen Verantwortlichen überzeugt.

