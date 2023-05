Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept für Geldern Auftakt zum neuen Bürgerschaftsgremium

Zu Beginn der Auftaktveranstaltung im Bürgerforum gab Harald Schoelen, Professor an der Hochschule Niederrhein und wohnhaft in Geldern, anhand aktueller Zahlen zunächst einen Überblick über die demografischen Veränderungen, die Geldern in den nächsten Jahrzehnten erwarte. In vielen Bereichen habe sich die Herzogstadt in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, berichtete Schoelen. So habe sich etwa die Kaufkraft in Geldern deutlich erhöht, und auch aufgrund eines deutlichen Zuwachses an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei Geldern mittlerweile zu einem „starken Arbeitsmarktzentrum“ geworden. Doch wie in vielen anderen Kommunen werde die demografische Durchalterung auch in Geldern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich zu spüren sein. „Mit der Folge, dass auch das Arbeitsmarktpotenzial deutlich abnehmen wird“, sagte Schoelen. Auf Nachfrage aus dem Publikum machte er zugleich noch einmal deutlich, „dass die Durchalterung auch kein Geldern-spezifisches Problem ist, sondern eines, mit dem alle Kommunen in den nächsten Jahrzehnten zu kämpfen haben werden“.