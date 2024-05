Pfingstkirmes 2024 vor dem Start Aufbau der Kirmes in Geldern läuft auf vollen Touren

Für die Sicherheit der Besucher ist auch das Deutsche Rote Kreuz mit stets 20 Einsatzkräften vor Ort. Dazu das Ordnungsamt und auch die Polizei. Die nennt aus taktischen Gründen keine Zahlen, nur so viel verrät Thomas Jäger, Leiter der Gelderner Wache: „Wir sind sowohl in Uniform als auch in Zivil unterwegs.“ Im vergangenen Jahr habe es übrigens keinen einzigen Fahrraddiebstahl gegeben. Das könnte neben besser gesicherten Rädern auch am bewachten Rad-Parkplatz am Ja-Hotel gelegen haben. Den gibt es wieder und dazu gleich einen zweiten am Adelheid-Haus. Wegen der gestiegenen Kosten nimmt die Stadt in diesem Jahr eine Gebühr: Die fällt mit einem Euro pro abgestelltem Fahrrad jedoch moderat aus.