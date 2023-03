Lebensmittelretter in Geldern Auf den Teller statt in die Tonne

In einem kleinem Lager am Gelderner Strandrand riecht es nach Obst. Auf einer Europalette stehen Obstkisten, dazwischen wuseln Melanie Klingebiel-Grans und ihre Mutter Käthe Klingebiel herum. Sie wählen Kisten aus, geben sie den Kunden, haken Namen und Listen ab. In den Kisten hier in Geldern liegen Äpfel, Orangen, Bananen, Kiwis. Obst, das eigentlich nicht mehr verkauft werden sollte. Das, was Kleingebiel-Grans hier in Geldern verkauft, sind gerettete Lebensmittel.