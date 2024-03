Wilder Müll in Aengenesch Asbest-Gefahr in Waldstück in Geldern

Vor zwei Wochen hatte ein Bürger aus Kerken an der Krefelder Straße in Geldern ein gutes Dutzend alter Bahnschwellen entdeckt, die Unbekannte dort am Fahrbahnrand in einer Stichstraße illegal entsorgt hatten. Daraufhin meldeten sich weitere Leser bei uns, die auf eine „wilde Müllkippe“ im Bereich Finkenhorst-Wald (Aengenesch/Zitterhuck) aufmerksam machten.