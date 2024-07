Wohnungsmarkt in Geldern Geldern arbeitet an einem „Masterplan Wohnen“

Der Wohnungsmarkt in Geldern ist nach wie vor angespannt. Leerstehende Wohnungen gibt es kaum. Und neu gebaut wird fast gar nicht mehr. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Kauf- und Mietpreise in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, teilt die Stadt Geldern mit, was insbesondere einkommensschwache Haushalte, Senioren, Studierende und Auszubildende vor Probleme stellt. Die CDU ist für die Förderung von seniorengerechtem Wohnraum, die SPD für die Förderung von sozialem Wohnraum.