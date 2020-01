Kostenpflichtiger Inhalt: An der Gelderner Gesamt- und Realschule An der Fleuth : Arbeiten an Schulen in vollem Gange

Das Luftbild zeigt das Schulzentrum an der Fleuth. Foto: GBS. Foto: Gelderner Bau Gesellschaft mbH

Geldern Im Sommer zieht die Gelderner Realschule An der Fleuth komplett an den Westwall. Dort bleibt sie, bis der Neubau in Veert fertig ist. Die Gesamtschule erhält einen Teil-Neubau. Ein Überblick über den Stand der Bauarbeiten.