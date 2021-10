Sandsteg wird gesperrt : Neue Baustellen mitten in Geldern

Geldern Ab Montag geht es los. Der Sandsteg ist für die Dauer der Arbeiten gesperrt. Für den Kapuzinerplatz sind noch viele Gestaltungselemente geplant. Lieferungen hatten sich verzögert, so der Erste Beigeordnete Tim van Hees-Clanzett.

Im Zuge der Neugestaltung des Kapuzinertors (neuer Edeka-Markt) finden ab kommende Woche Arbeiten am Sandsteg statt, teilt die Stadt Geldern mit. Zum einen werden dort noch weitere Stellplätze erstellt, zudem wird der Gehweg im südlichen Bereich (in Richtung Kapuzinerstraße) weitergeführt. Dabei handelt es sich noch um eine vertragliche Verpflichtung der Kapuzinertor-Investoren. Zum anderen wird im Einmündungsbereich Sandsteg/Ostwall im Auftrag der Stadt Geldern noch ein Schmutzwasser-Grundstücksanschluss hergestellt. Der Anschluss wird für die Aufstellung eines Toilettenwagens benötigt, der dort während der Pfingstkirmes steht.

Start der Arbeiten am Sandsteg ist voraussichtlich am Montag, 4. Oktober. Während der Arbeiten ist der Sandsteg komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 29. Oktober beendet sein. Bauausführendes Unternehmen ist die Firma Stratmans.

Konkret werden am Kapuzinerplatz unter anderem das Geländer an der Tiefgarage, die Poller an der Parkfläche und Geschichtsstelen installiert, mit denen die Stadt Geldern auf die Stadtgeschichte aufmerksam macht. In der kommenden Woche sollen die Bänke und Fahrradbügel durch den städtischen Bauhof eingebaut werden. Ebenfalls noch im Oktober sollen die Abfallbehälter geliefert werden. Zwei zusätzliche Pflanzkübel – wie zum Beispiel am Bahnhofsvorplatz – sollen Mitte Dezember geliefert werden.