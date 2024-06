Seniorenbeirat Geldern Lebensalter beeinflusst Arzneimittelverträglichkeit

Ja, kann es, sagte Cuypers. Umso wichtiger sei es, sich bei seinem Arzt oder in der Apotheke zu informieren. „Das Problem beginnt damit, dass ein Mediziner möglicherweise von einem Medikament, das ein Kollege verschrieben hat, gar keine Kenntnis hat. Ein guter Austausch mit dem Arzt ist daher wichtig“, so Cuypers, der darauf hinwies, dass eine Wechselwirkung auftreten kann, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig oder fast gleichzeitig eingenommen werden. „Das geht soweit, dass sich Arzneimittel in ihrer Wirkung verstärken, abschwächen oder sogar aufheben können.“