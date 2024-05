Internetstar in Disco E-Dry Anzeigenhauptmeister kommt nach Geldern

Autofahrer, aufgepasst! Am Samstag, 22. Juni, kommt der selbst ernannte „Anzeigenhauptmeister“ Niclas Matthei nach Geldern und verteilt Knöllchen. Oder so was in der Art. So genau weiß Justin Jermutus von der Disco E-Dry an der Venloer Straße auch nicht, was die Besucher erwarten wird. Geplant sei eine „Partyeskalation“.