Bestseller-Autorin Antonia Wesseling liest in Geldern Liebesgeschichten auch für dunkle Zeiten

Am Freitag, 26. Januar, ist sie mit ihrem dritten „Light in the Dark“-Band „Was wir uns versprechen“ in der Buchhandlung Keuck in Geldern zu Gast. Die schlechte Nachricht ist: Die Lesung ist bereits ausverkauft. Die gute: Im Mai erscheint ihr neues Buch „Insight: Dein Leben gehört mir“. „Es ist mein erster Mix aus Romance und Spannung. Thriller gehören für mich als Leserin zu meinen Lieblingsgenres. Ich mag schockierende Plot Twists und Charaktere mit Ecken und Kanten. In ,Insight’ durfte ich mich da noch etwas mehr austoben als in meiner ,Light-in-the-Dark’-Reihe, in der Nähe und Authentizität oberste Priorität hatten. Ich kann es kaum abwarten, die Stimmen meiner Leserschaft zu hören.“