Schulweg von Geldern nach Weeze : Zwölfjährige Annabel wird seit Montag vermisst

Seit Montag wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Weeze vermisst. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Annabel hätte an diesem Tag gegen 17 Uhr von ihrer Schule in Geldern zu ihrer Großmutter nach Weeze zurückkehren sollen. Seither wird das Mädchen vermisst.